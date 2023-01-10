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У багатьох областях розпочалися аварійні відключення світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У багатьох областях розпочалися аварійні відключення світла
Енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі
фото ілюстративне

«Укренерго» повертає нічні ліміти енергоспоживання

В Україні підвищилось споживання електроенергії через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години. Про це повідомляє «Укренерго».

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень», – зазначив оператор.

Раніше повідомлялося, що енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту.

Теги: війна електроенергія Україна росія

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