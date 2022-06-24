Пєсков озвучив умову, за якої Москва готова припинити бойові дії

У день, коли лідери Європейського Союзу голосували за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, Кремль заговорив про «мирний план».

Для переходу до «мирного плану» щодо України є умова – це виконання Києвом вимог Москви. З такою заявою виступив речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Що стосується мирного плану, так, він можливий після того, як Україна виконає всі вимоги», – заявив Дмитро Пєсков. Представник Кремля додав, що Україні відомі усі вимоги російської сторони. Зазначимо, Кремль хоче, щоб Україна відмовилася від перспективи членства в НАТО та визнала анексію Крима.

Зазначимо, Кулеба розповів, за яких умов Путін сам прийде на переговори.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не бачить перспектив мирних переговорів між Україною та Росією через позицію російського президента Путіна, який вважає, що умови миру можна нав’язати.

Раніше Росія розганяла фейк про «українську ядерну зброю».

Нагадаємо, раніше Організація об'єднаних націй не відкидає можливості ще більшого загострення війни в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї.