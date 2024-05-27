Прем'єрка Італії висловилася щодо ударів західною зброєю по Росії

Джорджа Мелоні погоджується з тим, що «НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається»

Мелоні відреагувала на пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася проти використання західної зброї, яку надають Україні союзники, для ударів по території Росії. Про це пише Ansa.

Мелоні відреагувала на пропозицію генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга дозволити ЗСУ застосовувати західне озброєння для ураження цілей по той бік кордону.

«Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю ми повинні бути дуже обережними», – заявила Мелоні в інтерв’ю італійському радіо.

Водночас вона додала, що погоджується з тим, що «НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається».

Заява Мелоні відображає позицію Італії щодо обмеження використання наданого Заходом озброєння виключно територією України, щоб «уникнути ескалації конфлікту». Зокрема схожу позиції має канцлер Німеччини Олаф Шольц, який говорить, що метою його політики щодо України є «запобігання початку великої війни між Росією і НАТО».

Нагадаємо, rанцлер Німеччини виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб «це стало великою війною».

Як повідомлялося, із США надходять неофіційні сигнали про те, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї.

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.