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Росіяни закрили коридор для виїзду з окупованих територій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни закрили коридор для виїзду з окупованих територій
Окупанти закрили українцям виїзд на безпечні території
фото ілюстративне

Гуманітарний коридор закритий щонайменше до 1-2 серпня

Окупанти знову блокують людей на тимчасово окупованих територіях України. Так пропускний пункт Колотилівка — Покровка на кордоні Білгородської (РФ) та Сумської областей закритий щонайменше до 1 серпня. Про це повідомляє телеграм-канал «Бердянськ сьогодні».

Це був єдиний відносно безпечний гуманітарний коридор для виїзду з окупованих територій. Цей шлях був швидшим та дешевшим, ніж виїзд через Європу. І саме ним останнім часом користувалися бердянці та інші мешканці ТОТ для евакуації.

23 липня окупанти оголосили, що проїзд через КПП закритий. Російські прикордонники попереджають, що проїзд закритий щонайменше до 1-2 серпня. Втім перевізники припускають, що після цього росіяни можуть взагалі більше не відкрити гуманітарний коридор. Так само як це було з виїздом із Запорізької області через Василівку.

Зараз, з огляду на ситуацію з Керченським мостом, найбільш реальним залишається виїзд у країни Європи через Новоазовськ та РФ.

Як повідомлялося, росіяни погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях у випадку, якщо ті відмовляються від співпраці.

Раніше стало відомо, що окупанти вивозили літніх та вразливих українців на територію Росії, позбавляли їх громадянства. Їх також змушували здавати кров і залишали в агонії через невдалі медичні процедури.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ, і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями. 

Теги: окупанти війна окупація росія Україна

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