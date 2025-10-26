Головна Країна Суспільство
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині в Україні триває 1341-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 181 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 144 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3021 обстріл, з них 136 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4698 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Покровське, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулось п’ять бойових зіткнень, ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 150 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 2

Ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська, Красного Першого, Строївки та в бік Бологівки, Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 3

Вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 4

Ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Новоселівка, Зарічне, Торське та в напрямку населених пунктів Дробишеве й Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед в районах Ямполя, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 6

Зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 76 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 9

Противник протягом минулої доби здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Соснівка, Олексіївка, Нововасилівське, Степове, Піддубне, Вербове, Вишневе, Новогригорівка, Павлівка, Злагода та в напрямку Рибного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 10

Відбито сім атак противника поблизу Степового, Кам’янського, Степногірська та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року фото 11

Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1341-й день повномасштабної війни в Україні.

