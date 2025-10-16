На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ

Енергетичну інфраструктуру атаковано

У ніч проти 16 жовтня російська терористична армія знову атакувала енергетичну інфраструктуру «ДТЕК Нафтогаз» дронами і ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Внаслідок російської атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Нагадаємо, зранку 16 жовтня російська терористична армія атакувала одне з підприємств Чернігова. Інформація про потерпілих відсутня.

Також зранку 16 жовтня у Харківській, Кіровоградській та Полтавській областях під час тривоги пролунали вибухи.

До слова, ввечері 15 жовтня російські війська масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал «Нової пошти», двічі – у багатоповерхівку та іншу цивільну інфраструктуру. Є поранені.