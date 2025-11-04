Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ: бюро заявляє про застосування сили

НАБУ повідомляє, що до їх співробітника було застосовано фізичну силу

Сьогодні, 4 листопада, близько 03:00 ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ. Про це заявляє НАБУ, передає «Главком».

«До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, «вказаний співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України».

«За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються», – додає НАБУ.

До слова, співробітники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який розслідував низку резонансних справ.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня Служба безпеки провела низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Перед тим НАБУ заявило, що Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».