Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ: бюро заявляє про застосування сили

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ: бюро заявляє про застосування сили
НАБУ повідомляє, що до їх співробітника було застосовано фізичну силу
фото з відкритих джерел

За даними НАБУ, «вказаний співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України»

Сьогодні, 4 листопада, близько 03:00 ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ. Про це заявляє НАБУ, передає «Главком».

«До співробітника НАБУ було застосовано фізичну силу. Про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялось. Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов’язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, «вказаний співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України».

«За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються», – додає НАБУ.

До слова, співробітники Служби безпеки провели обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який розслідував низку резонансних справ.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня Служба безпеки провела низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Перед тим НАБУ заявило, що Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

Читайте також:

Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євгеній Шевченко є фігурантом справ про державну зраду та шахрайство
Нардеп Шевченко отримав підозру у відмиванні 9 млн грн – джерело
16 жовтня, 18:47
За даними слідства, екскерівник театру залякував жертв, які негативно реагували на його сексуальні домагання
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
21 жовтня, 12:25
Поліція провела обшуки в Андрія Білоуса
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні (фото)
21 жовтня, 11:42
Роман Шененко підозрюється у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
10 жовтня, 19:32
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
15 жовтня, 10:12
Кого саме затримують – поки невідомо
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
16 жовтня, 15:41
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні
Генпрокурор прокоментував підозру режисеру Білоусу
21 жовтня, 15:58
Кириленко з вересня 2023 року очолює Антимонопольний комітет
Справу голови Антимонопольного комітету про недекларування майна скеровано до суду
27 жовтня, 19:55
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей
28 жовтня, 10:42

Кримінал

Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатому»
Правоохоронці провели обшуки в одній з філій «Енергоатому»
Схема ухилення від мобілізації: правоохоронці викрили підполковника Міноборони
Схема ухилення від мобілізації: правоохоронці викрили підполковника Міноборони
Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ: бюро заявляє про застосування сили
Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ: бюро заявляє про застосування сили
Відпочинок з сімʼєю замість закордонних відряджень. Головний міграційник Закарпаття втрапив у скандал
Відпочинок з сімʼєю замість закордонних відряджень. Головний міграційник Закарпаття втрапив у скандал
Митрополит Московської церкви Арсеній отримав нову підозру
Митрополит Московської церкви Арсеній отримав нову підозру
Прикарпаття: судді, яка збила двох пішоходів, обрано запобіжний захід
Прикарпаття: судді, яка збила двох пішоходів, обрано запобіжний захід

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua