Вибухи у Бердянську: окупанти заявляють про збиття ракети

Гучно було біля Бердянську та в селі Осипенко

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли гучні вибухи. Окупанти заявили про нібито «збиття» ракети. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, судячи за інформацію по Бердянському району, сьогоднішній ранок біля Бердянську та в селі Осипенко додасть цифр в щоденний рапорт Генштабу ЗСУ.

«З місця кажуть «мінуснуло» гучно, ефектно та яскраво… Чекаємо на подробиці», – додав він.

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В Telegram-каналі «Бердянськ Сьогодні» підтверджують, що вибухи були дійсно гучними.

«Осипенко та села поряд, ви як? Якщо бердянці кажуть, що у місті вікна тряслись та речі з полиць падали, то як же в вас було гучно?!» – йдеться в повідомленні.

При цьому окупанти поспішили відрапортувати, що нібито ППО збила ракету поблизу Бердянська, хоча звуків роботи ППО не було чутно.

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.