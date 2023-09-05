Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Бердянську: окупанти заявляють про збиття ракети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Бердянську: окупанти заявляють про збиття ракети
фото: Telegram-канал «Бердянськ Сьогодні»

Гучно було біля Бердянську та в селі Осипенко

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли гучні вибухи. Окупанти заявили про нібито «збиття» ракети. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, судячи за інформацію по Бердянському району, сьогоднішній ранок біля Бердянську та в селі Осипенко додасть цифр в щоденний рапорт Генштабу ЗСУ.

«З місця кажуть «мінуснуло» гучно, ефектно та яскраво… Чекаємо на подробиці», – додав він.

В Telegram-каналі «Бердянськ Сьогодні» підтверджують, що вибухи були дійсно гучними.

«Осипенко та села поряд, ви як? Якщо бердянці кажуть, що у місті вікна тряслись та речі з полиць падали, то як же в вас було гучно?!» – йдеться в повідомленні.

При цьому окупанти поспішили відрапортувати, що нібито ППО збила ракету поблизу Бердянська, хоча звуків роботи ППО не було чутно.

Триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти радник ворог Бердянськ вибух війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори проєкту New Wide Europe намагалися лише «злагодити» ситуацію, а не виключити росіянку зі списків учасників програми
Юна українка оголосила бойкот міжнародному проєкту обміну: стала відома причина
1 вересня, 17:48
РФ заявила про атаку дронів на військовий аеродром у Брянській області
РФ заявила про атаку дронів на військовий аеродром у Брянській області
28 серпня, 10:54
Святослав Вакарчук і Сергій жадан
«Тут міна»: Вакарчук пригадав, як Жадан врятував його життя у Харкові
28 серпня, 10:44
Міністр оборони України очікує появу F-16 на фронті весною
Резніков вказав, коли в Україні можуть з'явитися перші винищувачі F-16
28 серпня, 10:41
Окупанти хочуть переселити сотні тисяч росіян в Маріуполь – Центр нацспротиву
Окупанти хочуть переселити сотні тисяч росіян в Маріуполь – Центр нацспротиву
20 серпня, 22:59
В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції
В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції
18 серпня, 14:49
В окупаційних військах відмічається зниження бойового духу особового складу
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
16 серпня, 07:07
Причини вибухів наразі уточнюються
На російському нафтовому родовищі пролунали вибухи
14 серпня, 21:36
Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас
575. Цифра, яку потрібно памʼятати завжди
5 серпня, 20:42

Події в Україні

Вибухи у Бердянську: окупанти заявляють про збиття ракети
Вибухи у Бердянську: окупанти заявляють про збиття ракети
Знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі»: СБУ затримала ворожу коригувальницю
Знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі»: СБУ затримала ворожу коригувальницю
Атака дронів на Дніпропетровщині, на Херсонщині міна травмувала дитину: ситуація в регіонах
Атака дронів на Дніпропетровщині, на Херсонщині міна травмувала дитину: ситуація в регіонах
Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на дитсадок (фото)
Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на дитсадок (фото)
У районі Мелітополя в тилу окупантів пролунали потужні вибухи
У районі Мелітополя в тилу окупантів пролунали потужні вибухи
Британська розвідка повідомила, чого очікувати від псевдовиборів на окупованих територіях
Британська розвідка повідомила, чого очікувати від псевдовиборів на окупованих територіях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
14K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
12K
Геть від Москви! Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля
9806
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
8523
Трагедія у Дніпрі. Колишня дружина загиблого чоловіка повідомила нові деталі
6228
На Україну насувається антициклон Olenka

Новини

«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Сьогодні, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту