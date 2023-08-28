Війна Росії проти України може призвести до світової війни. Прогноз експрем'єра Гончарука

Експрем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголошує, що війна в Україні не може закінчитися лише виходом на кордони 1991 року

Як стверджує Олексій Гончарук, Росія розпочала війну, бо Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь демократії

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що через війну Росії проти України світ активніше готується до можливої світової війни. Про це Гончарук заявив у своєму першому публічному виступі після відставки на міжнародній конференції «Виклики для України та майбутнє Російської імперії», яку транслює «Главком».

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«Потрібно чітко розуміти, що світ глобальний. Світ все більше і більше готується до масштабнішого конфлікту, тому ми маємо сприймати нашу війну в контексті можливої більшої війни у світі. Це дозволить нам значно чіткіше розуміти позицію західних партнерів», – наголосив Гончарук.

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Росія розпочала війну, бо Україна зробила свій цивілізаційний вибір на користь демократії.

«Потрібно розуміти природу цієї війни. Це не війна за ресурси, не війна за територію, це світоглядна війна. Це війна авторитаризму проти демократії», – каже експрем'єр.

Згідно з цим, війна в Україні не може закінчитися лише виходом на кордони 1991 року, адже Росія і далі спробує атакувати Україну. На думку Гончарука, у глобальному політичному контексті в найближчий час конфлікт авторитаризму проти демократії стане ще гострішим.

«Важливо не сприймати нашу війну як локальний конфлікт, а як частину глобального протистояння, який все більш ймовірно може перетворитися на війну», – стверджує він.

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Для того, щоб зробити шлях в демократичний світ, Україні треба «працювати над собою». Гончарук наголошує, що державі потрібні системні рішення всередині країні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, об 11:00 розпочалася міжнародна науково-експертна конференція «Виклики для України та майбутнє Російської імперії». Провідні вітчизняні аналітики, експерти, політики та запрошені гості моделюватимуть сценарії розвитку України на найближчий рік та десятиліття.