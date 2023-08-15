Виготовляли непридатні боєприпаси: двоє підприємців з Києва отримали підозри

Підприємство закупило в іншого субпідрядника порох, який не відповідав вимогам технічних умов

Одне з комерційних підприємств було субпідрядником у виконанні державного оборонного замовлення на виготовлення артилерійських снарядів

Правоохоронні органи повідомили про підозру в шахрайстві подружжю, колишнім керівникам двох приватних підприємств, які виготовили боєприпаси, непридатні для використання. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Телеграм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що обидва керівники були подружжям. Вони стали центральними фігурантами справи, що наразі розглядається Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону. Їм висунуто звинувачення в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Одне з комерційних підприємств було субпідрядником у виконанні державного оборонного замовлення на виготовлення артилерійських снарядів. Воно одержало від Міноборони України попередню оплату в сумі понад 2,8 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За одержані кошти підприємство закупило в іншого субпідрядника порох, який не відповідав вимогам технічних умов. Це призвело до постачання в подальшому до Міністерства оборони України боєприпасів, які не придатні до використання за призначенням, а партія не допущена до застосування в Збройних Силах України», – зазначається в повідомленні.

Під час досудового розслідування вивчається можлива роль окремих службових осіб Міністерства оборони України у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, триває 538-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши вісім ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети та дрони було знищено.