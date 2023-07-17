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Як витрачати бюджет під час війни? Партія Порошенка пропонує запровадити мораторій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Як витрачати бюджет під час війни? Партія Порошенка пропонує запровадити мораторій
Ірина Геращенко: Наша команда неодноразово вимагала ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни
фото: Європейська солідарність

«Головний пріорітет – ЗСУ. Виробництво своєї зброї. Розвиток ВПК. Підтримка солдатів і їх родин»

«Європейська Солідарність» наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ – про це пише співголова фракції Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook. Вона зауважує: нецільові витрати в регіонах це наслідок фінансової політики центральної влади, і це треба негайно виправляти.

«Наша команда неодноразово вимагала ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни. Головний пріорітет – ЗСУ. Виробництво своєї зброї. Розвиток ВПК. Підтримка солдатів і їх родин. Все інше – другорядне. Вимагали збільшення фінансування Армії ще до великої війни. Але ж дороги! Вони були пріорітетом… Барабани, плитка, памʼятники – все це відлуння великого будівництва, на яке 4 роки тому присіла нова команда. Й ці корупційні потоки їй надто припали до душі», – нагадала Геращенко.

Вона зауважує – зараз є спроба повісити це на місцеве самоврядування: «маю нагадати, що 23 лютого 22 року КМ прийняв постанову, якою заборонив витрачати місцевим бюджетам кошти на будь що, окрім захищених статей видатків. Тому всі ці барабани неможливі без благословіння від кураторів з Центру. Як відомо, опозиція зараз ніяк не впливає на формування порядку денного парламенту. Тому всі бюджетні закони ставлять і проходять без нас», – констатує депутатка.

«Щодо музею Голодомору. Ми сьогодні робимо все можливе, аби світ визнав Голодомор геноцидом українців. За кожною резолюцією парламентів світу – велика дипломатична робота, переконання і інформування. 90-річчя вшанування памʼяті жертв Голодомору є важливим для історичної памʼяті, але поділяю думку тих українців, які наголошують, що заходи можуть проходити в рамках існуючого меморіалу і памʼятника, музей добудуємо після Перемоги. Коли в порядок денний поставили зміни до бюджету для фінансування Музею, «ЄС» це підтримала, було б дивно, якби ми не голосували. Але – зараз докладемо всіх зусиль для парламентського контролю, аби ці кошти використали максимально прозоро, аби не допустити розкрадання й корупції», – пише Геращенко.

«Коли глава президентської фракції критикує нецільове використання коштів, то варто нагадати, що вся повнота влади зараз в Зеленського і слуг. Тому це питання до самих себе. У ВР, до речі, є ТСК щодо військової міжнародної допомоги, і згідно проміжного звіту цієї комісії з міжнародними поставками в нас все добре, а от корупцію в закупівлях зброї вона не розслідує. Пора повертати парламенту спражню функцію контролю. Негайно повертати годину запитань до уряду і КМ в залу – аби відповідали і звітували. Канал Рада має висвітлювати діяльність ВР і дебати, а не співати оди ОП. На Суспільне мають повернутися програми журналістських розслідувань. Єдиний марафон – це покривання корупції і безкарності», – переконана Ірина Геращенко.

«Й не питайте, чому ми не в НАТО. Варто частіше дивитися в дзеркало. А «ЄС» відтепер наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ. Це стосується і каналів ДОМ/ Freedom, які розпиляли чергові мільйони на новорічні комедії. Про це глава президентської фракції, до речі, мовчить», – резюмує співголова «Євросолідарності».

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Теги: Європейська солідарність бюджет Ірина Геращенко фінансування

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