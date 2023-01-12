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Ворожий снаряд влучив в житловий будинок у Янтарному: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворожий снаряд влучив в житловий будинок у Янтарному: є загиблі та поранені
фото ілюстративне

Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік

Російські терористи кілька годин тому атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

«На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Крім того, постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, вчора через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр.

До слова, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. 

Теги: Херсон війна росія окупанти Україна

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