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Правоохоронці затримали військового, який передав розвіддані спецслужбам РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці затримали військового, який передав розвіддані спецслужбам РФ
У підозрюваного було виявлено телефон, де він листувався з російським куратором
фото: Facebook/Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Зловмисник передавав росіянами інформацію про місця розташування підрозділів ЗСУ, озброєння та техніки

Правоохоронці викрили військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, підозрюваного в державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спецпрокуратуру у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, військовий орієнтовно рік тому, проходячи службу в місті Одеса, був завербований російськими спецслужбами. Чоловік отримав завдання збирати та передавати розвідувальні дані.

Чоловік збирав та передавав розвідувальні дані росіянам
Чоловік збирав та передавав розвідувальні дані росіянам
фото: Facebook/Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

«Підтверджено щонайменше три факти передачі представнику розвідки РФ інформації про місця розташування підрозділів ЗСУ, місця дислокації окремих одиниць озброєння та техніки, а також фотозвіти щодо наслідків вогневого ураження з боку збройних сил РФ. Передача цієї інформації супроводжувалася отриманням підозрюваним коштів на криптогаманець», – йдеться в повідомленні.

У агента було виявлено та вилучено мобільний телефон із листуванням з представником РФ.

Нагадаємо, Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі жінку, яка вже «здала» росіянам щонайменше 10 об'єктів та готувала координати для нових ракетно-дронових ударів. Цілі для атак вона шукала під час прогулянок із дитиною.

До слова, Служба безпеки затримала російського агента поблизу Одеси. Ним виявився мешканець невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.

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Теги: державна зрада російські агенти Одеса

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