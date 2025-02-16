Папа Римський залишається у лікарні: який його стан

Лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному Папі, який лікується від інфекції дихальних шляхів

Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу. Про це повідомляє Sky News.

Лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному Папі, який зараз лікується від інфекції дихальних шляхів. Франциск потрапив до римської лікарні Джемеллі, там є спеціальні апартаменти для пап.

Аналізи Папи Римського 16 лютого показали ознаки поліпшення, невелика лихоманка минула. Франциск причастився, молився, читав і відпочивав.

Нагадаємо, вранці 14 лютого після завершення аудієнцій у Будинку Святої Марфи Папу Франциска було госпіталізовано до римської лікарні ім. Агостіно Джемеллі «для проведення необхідних діагностичних обстежень та стаціонарного лікування бронхіту». Про це пише Vatican News.

Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.