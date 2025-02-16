Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський залишається у лікарні: який його стан

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський залишається у лікарні: який його стан
Папа Римський продовжує лікуватися
фото: РБК-Україна

Лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному Папі, який лікується від інфекції дихальних шляхів

Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю через хворобу. Про це повідомляє Sky News.

Лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному Папі, який зараз лікується від інфекції дихальних шляхів. Франциск потрапив до римської лікарні Джемеллі, там є спеціальні апартаменти для пап.

Аналізи Папи Римського 16 лютого показали ознаки поліпшення, невелика лихоманка минула. Франциск причастився, молився, читав і відпочивав.

Нагадаємо, вранці 14 лютого після завершення аудієнцій у Будинку Святої Марфи Папу Франциска було госпіталізовано до римської лікарні ім. Агостіно Джемеллі «для проведення необхідних діагностичних обстежень та стаціонарного лікування бронхіту». Про це пише Vatican News.

Папа Римський Франциск у неділю, 9 лютого, не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру, доручивши дочитати до кінця.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Ватикан лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вінниці зафіксовано 25 різних вірусів
На Вінниччині зафіксовано грип, який спричинив пандемію у 2009 році
24 сiчня, 19:14
Папа звернувся до християн із закликом працювати разом та зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня
Папа Римський звернувся до християн із важливим закликом щодо святкування Великодня
26 сiчня, 19:49
26 січня окупанти скинули шість авіабомб на лікарню на Херсонщині
Шість авіабомб на одну лікарню. Що відбувається у медзакладі Берислава, атакованому росіянами
27 сiчня, 16:05
У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою
У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою
28 сiчня, 01:26
Довгий час лікарі лікували гастрит, однак пацієнтці не ставало краще
Видалили зі шлунка кілограм волосся. Медики врятували дівчинку із синдромом «Рапунцель»
7 лютого, 14:43
21-річний Максим (зправа на фото) вирішив врятувати маму
Син став донором для мами: у «Феофанії» вперше провели родинну трансплантацію печінки
6 лютого, 18:09
Понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру
Папа Римський не зміг завершити проповідь: що йому завадило
9 лютого, 18:51
У Богуславській центральній лікарні апроваджено карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ
Богуславська лікарня тимчасово припинила планову госпіталізацію через грип і ГРВІ
11 лютого, 19:47
Франциск знову скаржиться на погіршення самопочуття
Папа Римський Франциск потрапив до лікарні
14 лютого, 15:09

Соціум

Папа Римський залишається у лікарні: який його стан
Папа Римський залишається у лікарні: який його стан
Українця з прізвиськом «людина-дерево» вигнали з Риму
Українця з прізвиськом «людина-дерево» вигнали з Риму
Хакери перетворили сторінку президента Німеччини в акаунт Гітлера
Хакери перетворили сторінку президента Німеччини в акаунт Гітлера
В Австрії сирієць вбив 14-річного підлітка та поранив кількох людей
В Австрії сирієць вбив 14-річного підлітка та поранив кількох людей
В Антарктиді знайдено справжню «кліматичну бомбу» для планети
В Антарктиді знайдено справжню «кліматичну бомбу» для планети
У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі
У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2025
36K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
26K
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
26K
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
14K
Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені

Новини

16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
14 лютого, 22:58

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua