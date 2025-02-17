Створення іноземного контингенту в Україні: Зеленський заявив про важливі зрушення

Зеленський вважає, що Україна може створити оборонну платформу із країн, які в цьому зацікавлені

Питання іноземного контингенту в Україні може стати першим кроком до створення спільної європейської армії

Україні змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Є живий майданчик, а не паперові домовленості, не розмови. Я вважаю, що ми дуже сильно просунулися в питанні контингенту», – каже він.

Очільник України наголосив, що є країни-скептики з питання створення контингенту іноземних військовослужбовців. На його думку, вони залишаться на своїх позиціях. За словами президента, питання іноземного контингенту в Україні може стати першим кроком до створення спільної європейської армії. Об'єднані Збройні сили Європи зможуть воювати з РФ в разі повторної агресії.

«Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили – збройних сил Європи, такої армії, яка в небі, на воді, на суші, дронами в штучному інтелекті тощо буде спроможна наносити відповідь у разі наступу Росії», – додав Зеленський.

При цьому глава нашої держави наголосив, що Україна може створити оборонну платформу із сильних країн, які дійсно цьому зацікавлені. На його думку, дуже важливо нікого до цього не примушувати.

Президент додав, що іноземний контингент не означає обов'язкову присутність військових інших країн на території України. Але вони можуть надати засоби ППО, озброєння, які стануть гарантіями безпеки для українців.

«У питанні іноземного контингенту дуже важливо не втрачати Сполучені Штати Америки в тому чи іншому вигляді», – каже він.

Нагадаємо, США прагнуть, щоб після припинення вогню мир в Україні забезпечували не лише європейські військові, а й миротворці з інших країн, зокрема Китаю та Бразилії. Зазначається, що американські чиновники запропонували створення миротворчої місії за участі неєвропейських країн, таких як Бразилія чи Китай. Ці сили могли б розміститися вздовж майбутньої лінії припинення вогню, яка виконуватиме роль буферної зони.

До слова, Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.