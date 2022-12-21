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РФ готує вторгнення в Молдову. Кишинів відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ готує вторгнення в Молдову. Кишинів відреагував
фото з відкритих джерел

Молдова заявила, що не бачить нових ризиків з боку РФ

Уряд Молдови готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, пов’язаних із загрозою військового нападу Росії. Про це повідомила прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця, передає NewsMaker.

«Ми як уряд завжди враховуємо всі ризики і готуємося до будь-яких сценаріїв. Так ми вчинили в галузі енергетики, щоб забезпечити людей електрикою та опаленням. Так ми вчинили і у сфері внутрішніх справ, коли підготували плани і на випадок нової хвилі біженців, і для подолання логістичної кризи. Так ми чинимо і в царині безпеки – готуємося, щоб бути поруч із людьми і забезпечити проєвропейський курс Молдови. Тому що це означає інвестиції та процвітання», – сказала Гаврилиця.

Крім того, міністерка зазначила, що влада не бачить нових ризиків.

«Це все ті ж ризики, які ми бачили раніше, всі вони пов'язані з війною в Україні», – додала урядовиця.

Нагадаємо, голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що Російська Федерація планує вторгнення в Молдову на початку 2023 року.

Росія відповіла і заявила, що звинувачення у плануванні нападу Росії на Молдову не більше ніж «інформаційне сміття», метою якого є «отримання додаткового фінансування або інші завдання, які мало відображають реальний стан справ».

До слова, МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних» після того, як Молдова відкликала ліцензії на мовлення у проросійських шести телеканалів.

Теги: війна росія Молдова

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