Екскомандувач армії США пояснив, чому війна в Україні не закінчиться цього року

Годжес наголосив, що, попри численні розмови про переговори, Росія не демонструє жодних ознак готовності зупинити агресію

Бен Годжес вважає, що мир наразі неможливий

Екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес не вірить у завершення повномасштабної війни в Україні протягом поточного року. Головна причина – відсутність реального зацікавлення Кремля у досягненні миру та недостатній тиск на агресора з боку Заходу. Як інформує «Главком», про це генерал заявив у коментарі «Новини.Live» на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Бен Годжес наголосив, що, попри численні розмови про переговори, Росія не демонструє жодних ознак готовності зупинити агресію. На його думку, Москва й надалі робить ставку на виснаження України та розкол західної коаліції.

Аналізуючи роль міжнародної спільноти, генерал висловив критичні зауваження щодо позиції нинішньої американської адміністрації:

«Причина в тому, що Росія просто не зацікавлена у мирі. Адміністрація Трампа не чинить на Москву достатнього тиску, а європейців росіяни не поважають, щоб слухати», – резюмував екскомандувач.

Раніше Бен Годжес неодноразово підкреслював, що ключем до перемоги України є не лише героїзм ЗСУ, а й стратегічне бачення Заходу, яке має полягати у повній поразці Росії. Він також закликав до посилення санкційного тиску на російський нафтогазовий сектор, який є основним джерелом фінансування війни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія мають шанс вийти на режим припинення вогню вже до початку літа, проте реалізація цього сценарію залежить від готовності США тиснути на країну-агресора.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість візиту української делегації до Москви для особистих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Глава держави наголосив, що Україна готова до дипломатичного діалогу на будь-якому нейтральному майданчику, проте категорично виключає територію країн, залучених до агресії.