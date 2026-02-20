Аудит «Енергоатома». Свириденко розповіла про виявлені порушення

Глава уряду повідомила, що під час перевірок було виявлено недоліки під час закупівель

Наразі триває аудит витрат компанії, пов’язаних із проведенням ризикових операцій

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою. Вона заслухала попередній звіт про аудит в «Енергоатомі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

Як повідомила Свириденко, аудит компанії триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій.

«Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії», – повідомила премʼєрка.

За словами глави уряду, усі порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка наголосила, що рішення ухвалене на підставі подання номінаційного комітету та є важливим кроком для перезапуску управління стратегічною державною компанією.

Нова наглядова рада складається із семи членів. До незалежних членів увійшли Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон – міжнародні фахівці з багаторічним досвідом у сфері ядерної енергетики, фінансів, управління ризиками та правового регулювання.

Представниками держави в наглядовій раді стали заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

До слова, у листопаді минулого року глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» розпочався. Причиною цьому стала операція «Мідас», під час якої було виявлено масштабну корупцію в енергетичній сфері.