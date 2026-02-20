Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Аудит «Енергоатома». Свириденко розповіла про виявлені порушення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Аудит «Енергоатома». Свириденко розповіла про виявлені порушення
Глава уряду повідомила, що під час перевірок було виявлено недоліки під час закупівель
фото: «Енергоатом»

Наразі триває аудит витрат компанії, пов’язаних із проведенням ризикових операцій

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою. Вона заслухала попередній звіт про аудит в «Енергоатомі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

Як повідомила Свириденко, аудит компанії триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій.

«Уже виявлено недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії», – повідомила премʼєрка.

За словами глави уряду, усі порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка наголосила, що рішення ухвалене на підставі подання номінаційного комітету та є важливим кроком для перезапуску управління стратегічною державною компанією.

Нова наглядова рада складається із семи членів. До незалежних членів увійшли Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон – міжнародні фахівці з багаторічним досвідом у сфері ядерної енергетики, фінансів, управління ризиками та правового регулювання.

Представниками держави в наглядовій раді стали заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

До слова, у листопаді минулого року глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» розпочався. Причиною цьому стала операція «Мідас», під час якої було виявлено масштабну корупцію в енергетичній сфері.

Читайте також:

Теги: Енергоатом Юлія Свириденко аудит Держаудитслужба Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами премʼєрки, уряд готує плани стійкості для кожного регіону
Ворог битиме по енергетиці навіть із настанням тепла – Свириденко
Сьогодні, 17:09
Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек
Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек
Сьогодні, 14:10
Премії фінансуватимуться за рахунок коштів держбюджету
Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі
18 лютого, 20:51
Премʼєрка наголосила, що уряд шукає додаткове фінансування на ремонт доріг
Кабмін повідомив, коли стартує ремонт стратегічних автошляхів
18 лютого, 20:21
На програми «Зроблено в Україні» цьогоріч передбачено фінансування близько 37 млрд грн
«Зроблено в Україні». Уряд виділив понад 5,6 млрд грн на підтримку бізнесу
16 лютого, 18:36
Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди
«3000 км Україною». Свириденко повідомила, скільки українців оформили безкоштовні квитки
2 лютого, 20:28
Мешканці лівого берега Києва та низки громад Київської області отримали перші «Пакунки тепла»
Мешканці лівого берега Києва та області отримали «Пакунки тепла»
2 лютого, 00:27
Під час першої зустрічі з новим складом наглядової ради уряд поставив завдання терміново призначити нове керівництво «Енергоатома»
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
29 сiчня, 05:32
Партнери України в форматі G7+ визначили пріоритети енергетичної допомоги
Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України
23 сiчня, 18:40

Бізнес

Аудит «Енергоатома». Свириденко розповіла про виявлені порушення
Аудит «Енергоатома». Свириденко розповіла про виявлені порушення
Захоплення активів у Криму. Суд США дозволив ДТЕК розпочати процедуру стягнення з РФ понад $300 млн
Захоплення активів у Криму. Суд США дозволив ДТЕК розпочати процедуру стягнення з РФ понад $300 млн
Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua