Втрати ворога станом на 20 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 20 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 20 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 20 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 257 880 (+970) осіб.
- танків – 11 684 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 060 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 387 (+3) од.
- РСЗВ – 1 649 (+0) од.
- засоби ППО – 1 303 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551) од.
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 112 (+76) од.
- спеціальна техніка – 4 073 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1458-й день повномасштабної війни в Україні.
