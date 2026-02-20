Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 20 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога станом на 20 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11 684 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 20 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 20 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 20 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 257 880 (+970) осіб.
  • танків – 11 684 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 060 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 387 (+3) од.
  • РСЗВ – 1 649 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 303 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 881 (+551) од.
  • крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 112 (+76) од.
  • спеціальна техніка – 4 073 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1458-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна Генштаб військова техніка

