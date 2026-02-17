Ексміністр Галущенко залишається у СІЗО. Але є важлива умова

Герман Галущенко підозрюється в участі в злочинній організації та легалізації коштів

Суд визначив колишньому урядовцю заставу у розмірі 200 млн грн

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і арештував підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Крім того, суд визначив альтернативу у вигляді застави на суму 200 млн грн (сторона обвинувачення просила 425 млн грн). Про це повідомляє «Главком» з посилання на онлайн-трансляцію судового засідання.

Запобіжний захід діє 60 діб. У разі внесення застави підозрюваний повинен виконувати низку обов'язків: без дозволу суду або органу досудового розслідування йому заборонено покидати межі Києва та області; також він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі «Мідас», зокрема, Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом.

Перед виходом до нарадчої кімнати суддя Віктор Ногачевський поцікавився у Германа Галущенка, яка сума застави, у разі її призначення, є підйомною для нього.

«Думаю, мільйонів 20-30 знайшов би», – відповів підозрюваний, порадившись зі своїми адвокатами.

Також під час розгляду справи фігурант заперечував звинувачення у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Ексміністр переконував: нікуди не тікав, а їхав потягом до дітей, які з початку великої війни перебралися жити до Швейцарії. У Варшаві мала бути пересадка на потяг до Женеви о 14.00 15 лютого. Запевняв: на момент спроби покинути Україну не мав статусу підозрюваного.

Як повідомляв «Главком», 16 лютого антикорупційний суд розглянув скаргу сторони захисту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка на «незаконне затримання». Феміда постановила визначити час фактичного затримання ексміністра 15 лютого 2026 року о 06:00. Водночас суд відмовив стороні захисту у звільненні Галущенка з-під варти.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».