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    Шоу-биз

    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье

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    <p>Моника Беллуччи облачилась в сексуальный наряд</p> <p>Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> - 55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье

    Моника Беллуччи облачилась в сексуальный наряд

    Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Кинозвезда показала новый эффектный образ

    55-летняя Моника Беллуччи побывала на показе документального фильма Very Ralph в Париже. Культовая итальянская актриса предпочла стильный наряд, который подчеркнул стройную фигуру звездной брюнетки.

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    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье
    Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Актриса поделилась совместным фото с Ральфом Лореном. Они запечатлены на фоне роскошного интерьера с золотой лепниной на стенах. «Очень женственная», «Дорогая женщина», «Красавица», «Сдержанная сексуальность», «Лучшая, просто богиня», – отметили фолловеры звезды.

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    знаменитости актриса шоу-бизнес
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