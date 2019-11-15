55-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моника Беллуччи облачилась в сексуальный наряд Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/

Кинозвезда показала новый эффектный образ

55-летняя Моника Беллуччи побывала на показе документального фильма Very Ralph в Париже. Культовая итальянская актриса предпочла стильный наряд, который подчеркнул стройную фигуру звездной брюнетки.

Актриса поделилась совместным фото с Ральфом Лореном. Они запечатлены на фоне роскошного интерьера с золотой лепниной на стенах. «Очень женственная», «Дорогая женщина», «Красавица», «Сдержанная сексуальность», «Лучшая, просто богиня», – отметили фолловеры звезды.