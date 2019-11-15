Как Мэрилин Монро: обнаженная Ким Кардашьян снялась в роскошных бриллиантах



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Ким Кардашьян в новой фотосессии надела на себя пару капель любимого парфюма Фото: instagram.com/kimkardashian/

Идея сняться обнаженной для рекламы парфюма возникла благодаря словам Мэрилин Морно

39-летняя Ким Кардашьян побаловала фанатов новым «горячим» снимком из рекламы парфюма. Супруга Канье Уэста позировала обнаженной, украсив свое тело роскошными украшениями из белого золота с бриллиантами. Американская модель надела сразу несколько массивных изделий: серьги, пару колец, ожерелья и крупные браслеты.

Автором ювелирных изделий стал знаменитый дизайнер Лоррейн Шварц. Она разработала украшения для многих звезд. Так, в 2009 году Анджелина Джоли появилась на церемонии «Оскара» в изумрудных серьгах от Лоррейн стоимостью 2,5 миллиона долларов. Для Ким это сотрудничество с дизайнером тоже не первое – Шварц создавала эксклюзивные обручальные кольца для Кардашьян и Уэста.

Идея сняться обнаженной для рекламы парфюма возникла благодаря словам Мэрилин Морно. Однажды, отвечая на вопрос журналиста, в чем она ложится в постель, голливудская блондинка заявила, что «надевает» на себя пару капель любимого парфюма. Кардашьян понравился образ обнаженной женской фигуры, которую «прикрывает» только изысканный аромат.