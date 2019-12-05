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    Фото

    Оля Фреймут показала, как выглядела в 20 лет

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    Оля Фреймут показала, как выглядела в 20 лет
    instagram.com/freimutolia

    Ольга Фреймут поразила поклонников в сети

    Ольга Фреймут, которая создала себе на телевидении образ всегда элегантной женщины с изысканным вкусом, опубликовала на своей странице в Facebook архивное фото.

    На новом фото знаменитость позирует с короткими волосами золотистого оттенка и ярким макияжем с акцентом на глазах. 

    «А какие вы были в 20 лет?»– поинтересовалась она в подписи.

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    instagram.com/freimutolia
    instagram.com/freimutolia

    Поклонники телеведущей в комментариях отмечают, что Оля Фреймут не изменилась в течение последних 17 лет.

    «Не изменились совсем», «красавица», «какая была такая и остались» –  пишут пользователи в сети.

    На своей странице в инстаграме Оля Фреймут также призналась, что понимает и принимает свою внешность. Звезда отмечает, что важно ухаживать за собой, и ей сейчас комфортно в своем теле.

    «Я пытаюсь создать красоту вокруг себя. Меня радует есть из красивой посуды, подбирать красивую одежду, окружать себя хорошими людьми – это обогащает», – добавила телеведущая.

    знаменитости фотография Facebook Ольга Фреймут телеведущая
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