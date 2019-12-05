Винни Харлоу демонстрирует совершенное тело в откровенном платье



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instagram.com/winnieharlow

Винни Харлоу относится к числу самых успешных моделей в мире

Винни Харлоу не могла пропустить такое важное событие, как British Fashion Awards, которое состоялось на днях в Лондоне. Подобрав для выхода очередной яркий образ.

На мероприятии она появилась в роскошном платье из розового шелка из весенней коллекции Vivienne Westwood 2020 с корсетом, откровенным декольте и пышными оборками по бокам.

Такой фасон в который раз подчеркнул совершенную фигуру звезды: ее длинные стройные ноги, точеную талию и руки. Дополнили образ Винни классические серебристые лодочки, украшенные камнями, браслеты и кольца с изумрудами.

Интересная деталь лука – прическа. Винни как большая любительница париков в этот раз выбрала удлиненное черное каре. В макияже она сделала акцент на глазах.

Выглядела 25-летняя канадская модель просто великолепно, за что получила от своих подписчиков массу комплиментов. «Звезда», «королева», «просто невероятная», – пишут поклонники.