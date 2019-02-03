100 фото Украины-2018: популярное издание опубликовало лучшие снимки за год



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ukrainer.net

Ежегодно экспедиция Ukraїner проезжает минимум 30 тыс километров Украине, разведывая интересные локации и героев от востока до запада, от юга до севера

Команда Ukraїner заключила сборник 100 лучших фотографий Украины, им удалось сделать во время многочисленных поездок.

По 2018 Ukraїner совершил 6 экспедиций, мы делали прямые включения из двух Маланок - в Вашкивцах и Красноильске, с нами было больше десятка фотографов.

В этом материале вы увидите небольшую часть отобранных снимков из разных регионов Украины.

В перечень попало и фото жителя Новосанжарского района. Александр Хоменко сделал фотографию с гончаром Михаилом Товстоусом, который работает в селе Шедиево Новосанжарского района. Изготовление глиняную посуду в студии авторской керамики Pottery Park.

Также на одной из 100 лучших фотографий изображен и Валерий Ермаков, скульптор из села Панасовка Миргородского района Полтавской области. Его мечтой было путешествие в Грецию.





После выхода истории о нем на сайте Ukraїner авторы разместили в Facebook пост о сборе средств на зарубежную поездку. Собрать деньги удалось за 3 часа.

Джерело: ukrainer.net