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    Фото

    Фото, которые покажут привычный мир с иной стороны

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    Фото, которые покажут привычный мир с иной стороны
    boredpanda.com

    Готов посмотреть на мир по-новому? Малазийский художник Зулькарнайн Исмаил приглашает тебя в свою реальность

    Иногда мы настолько погружаемся в ежедневную рутину, что едва ли можем найти время, чтобы помечтать или раскрыть свои творческие способности.

    Photoshop - мощный инструмент, который оживляет воображение, создавая потусторонние образы, бросающие вызов нашей логике и стимулирующие творческий потенциал.

    В цифровую эпоху легко путешествовать по творческим мирам талантливых художников, которые стирают грань между реальностью и вымыслом и в то же время побуждают нас мыслить нестандартно.

    Малазийский цифровой художник Зулкарнайн Исмаил - один из тех, чьи работы очаровывают. Он черпает вдохновение в фотографии, и природа - один из главных предметов его искусства. Благодаря удивительному набору навыков, ему удается плавно объединять разные образы в сюрреалистические композиции.

    В чашке кофе оказывается кот, в ящике стола — горы, а в вагон метро попадает настоящий слон.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Фото, которые покажут привычный мир с иной стороны
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    Исследуйте мир глазами Зулкарнайна Исмаила, просматривая его невероятные фотоманипуляции из нашей подборки!

    Джерело: boredpanda.com

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