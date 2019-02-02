Фото, которые покажут привычный мир с иной стороны



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boredpanda.com

Готов посмотреть на мир по-новому? Малазийский художник Зулькарнайн Исмаил приглашает тебя в свою реальность

Иногда мы настолько погружаемся в ежедневную рутину, что едва ли можем найти время, чтобы помечтать или раскрыть свои творческие способности.

Photoshop - мощный инструмент, который оживляет воображение, создавая потусторонние образы, бросающие вызов нашей логике и стимулирующие творческий потенциал.

В цифровую эпоху легко путешествовать по творческим мирам талантливых художников, которые стирают грань между реальностью и вымыслом и в то же время побуждают нас мыслить нестандартно.

Малазийский цифровой художник Зулкарнайн Исмаил - один из тех, чьи работы очаровывают. Он черпает вдохновение в фотографии, и природа - один из главных предметов его искусства. Благодаря удивительному набору навыков, ему удается плавно объединять разные образы в сюрреалистические композиции.

В чашке кофе оказывается кот, в ящике стола — горы, а в вагон метро попадает настоящий слон.





Исследуйте мир глазами Зулкарнайна Исмаила, просматривая его невероятные фотоманипуляции из нашей подборки!

Джерело: boredpanda.com