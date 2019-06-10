Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие: названы самые переоцененные актеры



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Гвинет Пэлтроу

Волну негодования вызвало упоминание Эми Адамс, за которую в Твиттере заступилось огромное количество людей

Портал Jezebel разжег споры в соцсетях, опубликовав список из 26 актеров, которые играют из рук вон плохо, несмотря на свою востребованность и любовь зрителей. По мнению авторов, курсы актерского мастерства прогуливали Бри Ларсон, Дженнифер Лоуренс, Майкл Б.Джордан, Николас Кейдж, Джон Траволта, Кристен Стюарт, Дэниел Рэдклифф, Адам Сэндлер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Кевин Костнер, Крис Эванс, Энсел Элгорт, Галь Гадот, Анджелина Джоли, Сиена Миллер и Эми Адамс.

«Это список актеров, которые не так уж хороши в своей профессии, как может показаться. Когда они на экране, появляется мысль, правда ли они справляются с ролью», - считает редактор портала.

Конечно, в сети это посчитали смелым заявлением, хотя с присутствием некоторых имен в «черном списке» многие согласились. Особую волну негодования вызвало упоминание Эми Адамс, за которую в Твиттере заступилось огромное количество людей.