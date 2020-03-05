Анджелина Джоли посетила цирковое шоу (фото)



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Многодетная мать доказала, посетив с дочками перформанс от Cirque Du Soleil

Один из представителей Cirque Du Soleil опубликовал на своей Instagram-странице совместное фото с кинодивой и ее дочерьми – 11-летней Вивьен и 15-летней Захарой.

Снимок сделали сразу после спектакля. Пока неизвестно, поздравила ли Анджелина Джоли лично талантливых акробатов из шоу, или же сами актеры заметили в зале кумира миллионов, однако в сети быстро распространили эксклюзивные кадры со звездой.

«Никогда не думала, что смогу увидеть Анджелину Джоли. Она пришла посмотреть наше шоу», – с восторгом написала одна из актрис цирка Паола Фрашини.

На фотографиях видно, что звездная мама выбрала черное платье с кружевом. В то же время ее дочери позировали рядом в обыденных нарядах – простом платье или штанах со свитшотом.