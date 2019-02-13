Арестант в красной шапочке: как кандидат в президенты Петров ублажал избирателей (фото)



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Владимир Петров Фото: Станислав Груздев

Владимир Петров стал первым кандидатом в президенты Украины, который находясь под арестом, начал предвыборную компанию

Известный продюсер и политтехнолог Владимир Петров не теряет времени зря. Находясь под домашним арестом, он начал вести свою предвыборную компанию прямо возле ворот своего дома.

Первая встреча со своим электоратом состоялась 10 февраля в городе Буча, на улице Шевченко. Что бы не нарушать законы Украины и не навлечь на себя неприятности, арестант Владимир Петров провел встречу у ворот своего дома. Все как положено: микрофоны, колонки и угощения для единомышленников.

Стоит отметить, что агитационное меню было совсем не бюджетным. Плов, шашлыки и дорогой алкоголь все это привлекло внимание не только будущих избирателей, но и тех, кто просто проходил мимо.

Среди толпы единомышленников были замечены фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич и Виктория Билан - победительница конкурса Miss Extreme World 2018.

Сам Владимир Петров вел себя непринужденно, мило общался и даже устроил небольшую экскурсию по своему дому.

«Я не хочу быть президентом, потому что нужно много работать. Но мои желания и реалии, не всегда совпадают. Нам иногда приходится делать то, что мы не хотим. И я согласен немного поработать», - отметил Петров в разговоре с будущими избирателями.

Кроме этого, во время выступления перед единомышленниками, Владимир пообещал «не забыть про каждого из тех, кто пришел», «отвечать на комментарии и писать посты», а также пускать всех тех, кто захочет прийти в гости.

Также кандидат в президенты Украины рассказал в эксклюзивном интервью «Главкому», сколько тратит времени на предвыборную компанию и как жилось во времена президентства Виктора Януковича.