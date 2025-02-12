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У Британії під дитячим майданчиком виявлено майже 200 бомб

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Британії під дитячим майданчиком виявлено майже 200 бомб
У британському Вулері під дитячим майданчиком виявлено бомби
фото: dailymail.co.uk

Daily Mail: 176 бомб часів Другої світової знайшли під дитячим майданчиком в Англії

У британському місті Вулер виявлено 176 бомб часів Другої світової війни під дитячим майданчиком. Про це пише Daily Mail.

Як пишуть ЗМІ, бомби виявили робітники, які робили реконструкцію дитячого майданчика. На місце одразу викликали поліцію, яка оточила територію в радіусі 50 метрів. Для подальшого розслідування прибули сапери та експерти. Експерти підтвердили, що виявлені пристрої є навчальними бомбами, які ще містять вибухові речовини. Боєприпаси було вилучено для безпечної утилізації. За словами місцевої влади, територія, де розташований майданчик, у минулому використовувалася як навчальний полігон.

Експерти підтвердили, що бомби були навчальними, але становили небезпеку
Експерти підтвердили, що бомби були навчальними, але становили небезпеку

«Я ніколи не думав, що мені доведеться займатися знешкодженням бомб. Це дуже дивно, що діти грали на території з бомбами, і це була справді складна ситуація», – заявив радник Марк Матер, який представляє консервативну партію.

Роботи з очищення території продовжуються, фахівці не виключають, що незабаром можуть бути знайдені інші боєприпаси, включаючи гранати та патрони. «Ми очистили лише третину всього парку, і ми можемо знайти ще одну яму з більшою кількістю бомб. Це була справді складна ситуація», – додав Марк Матер.

Нагадаємо, під час будівельних робіт у німецькому Дрездені було виявлено авіабомбу вагою 250 кг

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Теги: діти Велика Британія бомбардування розслідування Daily Mail

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