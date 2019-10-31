Слава из «НеАнгелов» показала архивное фото до пластики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала старое фото, которое было сделано до пластических операций

Cнимок со своей коллегою по цеху - Викой, звезда запостила в своем Instagram.

«Я знаю это ты» - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры», - подписала фото Слава.

Фанаты были шокированы таким перевоплощение знаменитости.

Как известно, Слава не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Каминская делала пластику два раза - изменила форму носа и увеличила грудь.

Как неоднократно подчеркивала певица, операции ей делал вовсе не Эдгар Каминский, который до недавнего времени был ее мужем. «Он еще учился, когда я уже знала о профессии пластический хирург», - заявляла артистка.

Поклонники певицы принялись бурно обсуждать внешность Славы, отмечая, что сейчас она «совсем другая».

«Вот это вам лицо перекраил супруг бывший.... а вам ведь и 40 вроде нет..... разные люди на фото и сейчас» - написала одна из подписчиц Славы. «Ага, он у меня на закройщика учился», - посмеялась в ответ Каминская.

Джерело: Апостроф