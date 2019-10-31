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    Фото

    Слава из «НеАнгелов» показала архивное фото до пластики

    • Розсилка
    Слава из «НеАнгелов» показала архивное фото до пластики
    instagram.com/babaslavka

    Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала старое фото, которое было сделано до пластических операций

    Cнимок со своей коллегою по цеху - Викой, звезда запостила в своем Instagram.

    «Я знаю это ты» - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры», - подписала фото Слава.

    Фанаты были шокированы таким перевоплощение знаменитости.

    Как известно, Слава не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Каминская делала пластику два раза - изменила форму носа и увеличила грудь.

    Как неоднократно подчеркивала певица, операции ей делал вовсе не Эдгар Каминский, который до недавнего времени был ее мужем. «Он еще учился, когда я уже знала о профессии пластический хирург», - заявляла артистка.

    Поклонники певицы принялись бурно обсуждать внешность Славы, отмечая, что сейчас она «совсем другая».

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    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka
    instagram.com/babaslavka

    «Вот это вам лицо перекраил супруг бывший.... а вам ведь и 40 вроде нет..... разные люди на фото и сейчас» - написала одна из подписчиц Славы. «Ага, он у меня на закройщика учился», - посмеялась в ответ Каминская.

    Джерело: Апостроф

    знаменитости фотография певица Слава Каминская Instagram
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