Слава из «НеАнгелов» показала архивное фото до пластики
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала старое фото, которое было сделано до пластических операций
Cнимок со своей коллегою по цеху - Викой, звезда запостила в своем Instagram.
«Я знаю это ты» - пели мы в песне, но я не помню себя такой в жизни. Вот круто поднимать архивы и находить там такие, не побоюсь этого слова, шедевры», - подписала фото Слава.
Фанаты были шокированы таким перевоплощение знаменитости.
Как известно, Слава не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Каминская делала пластику два раза - изменила форму носа и увеличила грудь.
Как неоднократно подчеркивала певица, операции ей делал вовсе не Эдгар Каминский, который до недавнего времени был ее мужем. «Он еще учился, когда я уже знала о профессии пластический хирург», - заявляла артистка.
Поклонники певицы принялись бурно обсуждать внешность Славы, отмечая, что сейчас она «совсем другая».
«Вот это вам лицо перекраил супруг бывший.... а вам ведь и 40 вроде нет..... разные люди на фото и сейчас» - написала одна из подписчиц Славы. «Ага, он у меня на закройщика учился», - посмеялась в ответ Каминская.
Джерело: Апостроф