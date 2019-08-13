Безутешная вдова с подарками у гроба: как хоронили российского шансонье Вилли Токарева (фото)



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Вилли Токарев

Жена певца на 43 года младше знаменитого мужа и на 11 лет младше его старшего сына от первого брака

4 августа не стало Вилли Токарева, которого часто называли королем российского шансона. Артист ушел из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Несколько дней назад поклонники и друзья проводили звезду в последний путь.

Церемония прощания началась в девять утра и продолжилось до полудня. По желанию родственников панихида прошла в закрытом режиме. Однако у входа в церковь собрались десятки преданных поклонников. Для них прозвучали известные хиты исполнителя, также были розданы диски.

У гроба соболезнования принимала третья жена певца – киновед Юлия Бединская-Токарева. От свечей, тесноты и духоты вдове плохо, поэтому она уже несколько раз выходила на улицу – подышать свежим воздухом.

Юлия на 43 года младше знаменитого мужа и на 11 лет младше его старшего сына от первого брака.