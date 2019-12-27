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    Билл Гейтс прислал американке 41 подарок (фото)

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    Билл Гейтс прислал американке 41 подарок (фото)
    twitter.com/reddit

    Миллиардер Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту»

    Основатель компании Microsoft участвовал в игре «Тайный Санта», организованной порталом Reddit.

    Бизнесмену выпало поздравить 33-летнюю жительницу штата Мичиган — Шелби. Миллиардер отправил женщине 41 подарок. Гейтс специально изучил, чем она увлекается, ее любимые книги, фильмы и сериалы.

    В итоге американка получила конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и «Звездных войн», несколько упаковок печенья, мятные шоколадки, подарки для кота, книги, а также множество сувениров на тему «Твин Пикса», в том числе копии сценариев сериала. 

    Кроме того, миллиардер сделал пожертвование Американской кардиологической ассоциации в память о матери Шелби, скончавшейся в марте 2019 года. Посылка от Гейтса оказалась такой большой, что американка не смогла сразу увезти ее на своей машине и забирала из почтового отделения частями. 

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    twitter.com/reddit
    twitter.com/reddit
    twitter.com/reddit
    twitter.com/reddit

    «Я всегда думала, что было бы круто однажды получить подарок от Билла Гейтса, но не ожидала, что это случится со мной», - призналась девушка.


    Джерело: twitter.com/reddit

    книги фотография Microsoft Билл Гейтс пожертвование
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