Билл Гейтс прислал американке 41 подарок (фото)



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twitter.com/reddit

Миллиардер Билл Гейтс сыграл в «тайного Санту»

Основатель компании Microsoft участвовал в игре «Тайный Санта», организованной порталом Reddit.

Бизнесмену выпало поздравить 33-летнюю жительницу штата Мичиган — Шелби. Миллиардер отправил женщине 41 подарок. Гейтс специально изучил, чем она увлекается, ее любимые книги, фильмы и сериалы.

В итоге американка получила конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и «Звездных войн», несколько упаковок печенья, мятные шоколадки, подарки для кота, книги, а также множество сувениров на тему «Твин Пикса», в том числе копии сценариев сериала.

Кроме того, миллиардер сделал пожертвование Американской кардиологической ассоциации в память о матери Шелби, скончавшейся в марте 2019 года. Посылка от Гейтса оказалась такой большой, что американка не смогла сразу увезти ее на своей машине и забирала из почтового отделения частями.

«Я всегда думала, что было бы круто однажды получить подарок от Билла Гейтса, но не ожидала, что это случится со мной», - призналась девушка.





Джерело: twitter.com/reddit