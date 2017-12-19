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    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов

    Бразильский художник-иллюстратор Натанна Эрика, вдохновляясь красотой природы, культурой различных стран, фильмами и мультфильмами, вооружившись краской, ножницами и цветной бумагой создаёт волшебные иллюстрации.
    Среди её работ можно встретить персонажей «Игры престолов», «Гарри Поттера» и диснеевских героев, так полюбившихся автору в детстве. «Я родилась в невероятно яркой стране, благодаря чему научилась смотреть на мир сквозь призму цветных линз. Да-да, это не шутка! Цвет везде, даже в цифрах и днях недели. Именно поэтому я
    • Сьогодні, 07:06
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    Бразильский художник-иллюстратор Натанна Эрика, вдохновляясь красотой природы, культурой различных стран, фильмами и мультфильмами, вооружившись краской, ножницами и цветной бумагой создаёт волшебные иллюстрации.

    Среди её работ можно встретить персонажей «Игры престолов», «Гарри Поттера» и диснеевских героев, так полюбившихся автору в детстве.

    «Я родилась в невероятно яркой стране, благодаря чему научилась смотреть на мир сквозь призму цветных линз. Да-да, это не шутка! Цвет везде, даже в цифрах и днях недели. Именно поэтому я изо всех сил стараюсь показать всю ту красоту и буйство красок, что окружает меня в своём творчестве. Как и большинство детей, я выросла на мультфильмах, сказках и фильмах, вдохновляясь главными героями и их жизнью. С годами, став художником-иллюстратором, мне удалось отображать все свои переживания и детский восторг в моих необычных бумажных композициях, которые с одной стороны похожи на иллюстрации, а с другой – на аппликации», - говорит Натанна.

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    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов
    Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов

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    Джерело: Культурология

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