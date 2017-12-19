Бразильская художница создаёт волшебные аппликации по мотивам мультфильмов

Бразильский художник-иллюстратор Натанна Эрика, вдохновляясь красотой природы, культурой различных стран, фильмами и мультфильмами, вооружившись краской, ножницами и цветной бумагой создаёт волшебные иллюстрации.

Среди её работ можно встретить персонажей «Игры престолов», «Гарри Поттера» и диснеевских героев, так полюбившихся автору в детстве. «Я родилась в невероятно яркой стране, благодаря чему научилась смотреть на мир сквозь призму цветных линз. Да-да, это не шутка! Цвет везде, даже в цифрах и днях недели. Именно поэтому я



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Бразильский художник-иллюстратор Натанна Эрика, вдохновляясь красотой природы, культурой различных стран, фильмами и мультфильмами, вооружившись краской, ножницами и цветной бумагой создаёт волшебные иллюстрации.

Среди её работ можно встретить персонажей «Игры престолов», «Гарри Поттера» и диснеевских героев, так полюбившихся автору в детстве.

«Я родилась в невероятно яркой стране, благодаря чему научилась смотреть на мир сквозь призму цветных линз. Да-да, это не шутка! Цвет везде, даже в цифрах и днях недели. Именно поэтому я изо всех сил стараюсь показать всю ту красоту и буйство красок, что окружает меня в своём творчестве. Как и большинство детей, я выросла на мультфильмах, сказках и фильмах, вдохновляясь главными героями и их жизнью. С годами, став художником-иллюстратором, мне удалось отображать все свои переживания и детский восторг в моих необычных бумажных композициях, которые с одной стороны похожи на иллюстрации, а с другой – на аппликации», - говорит Натанна.

Джерело: Культурология