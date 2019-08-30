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    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

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    <div class="_3czoN"> <p class="ndta4 _2vCby V_PRm _1QIRy _2Mole _2O7mh">Эльза Хоск</p> <div></div> </div> <div class="_3czoN"></div> - Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

    Эльза Хоск

    Звезды порадовали роскошными нарядами

    Сегодня на Венецианском кинофестивале состоялись две долгожданные премьеры. Одной из них стала научно-фантастическая драма «К звездам», главную роль в которой исполнил Брэд Питт. Герой Питта – астронавт, который отправляется на край Солнечной системы, чтобы узнать, что случилось с его отцом, пропавшим во время миссии в поисках внеземной жизни.

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    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
    Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и другие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

    Не меньше внимания привлекла премьера драмы «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях. Картина рассказывает об отношениях двух возлюбленных, брак которых дал трещину. На Netflix фильм будет доступен этой осенью.

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