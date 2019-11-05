Бренд Jacquemus ищут в интернете чаще остальных



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vogue.ua

Оff-White в который раз становится самым популярным брендом на планете, но в интернете его все же ищут не так часто

Поисковая система Lyst предоставила новый отчет, согласно которому бренд Jacquemus последние три месяца пользователи «гуглили» чаще всего.

По сравнению с прошлым годом интерес к нему возрос на 131%, что связано с микросумкой Le Chiquito – около 12 500 раз в месяц модницы по всему миру искали эту малышку.

Однако в этом году не только этот бестселлер вызвал интерес к творчеству Симона Порта Жакмюса.

Свой вклад и внес его последний показ, который прошел не в Париже или любом фешенебельно курорте, а прямо посреди лавандовых полей Прованса. После этого фотографии на их фоне заполонили социальные сети.

Напомним, что у бренда Jacquemus есть еще один хит, ставший вирусным – это огромные широкополые шляпы, которые в прошлом году стали главными аксессуарами на пляжах от Калифорнии до Лазурного Берега.

Джерело: vogue.ua