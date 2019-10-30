Иванка Трамп празднует день рождения: откровенные фото дочери президента США

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Иванка Мари Трамп – старшая дочь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с марта 2017 года ассистент главы государства

Одна из самых элегантных персон Америки Иванка Трамп сегодня, 30 октября, отмечает свой день рождения.

Она родилась в 1981 году в Нью-Йорке в первом браке Дональда Трампа и модели чешского происхождения Иваны Зельничковой.

Иванка — выпускница школы Chapin School и колледжа Choate Rosemary Hall. Также она два года проучилась в Джорджтаунском университете, но в последующие годы была переведена в Пенсильванский университет, который окончила с отличием и степенью бакалавра в области экономики в 2004 году.

Дочь президента США начала свою карьеру в качестве фотомодели. Впервые она появилась на обложке журнала Seventeen в 1997 году. После этого она снималась для многих других журналов.

Модельная внешность, доставшаяся девушке от матери, позволила ей заработать первые деньги именно в этой сфере.

Ей прочили блестящую модельную карьеру, так как рост девушки при весе 64 кг составлял 180 см. Но вряд ли это устраивало саму Иванку. С началом нового века она все реже появляется на страницах таблоидов в качестве модели.

Сейчас Иванка Трамп полностью сосредоточена на политике, так как вместе с мужем входит в команду Дональда Трампа. С марта 2017 года Иванка получила официальную должность ассистента президента США Дональда Трампа на неоплачиваемой основе.