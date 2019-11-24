Cамые нежные гиганты: люди публикуют смешные и милые фотографии тибетских мастифов



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boredpanda.com

Мохнатые гиганты выглядят такими мягкими и спокойными, что мало кто сможет устоять перед их мимишным видом.

Никто на самом деле не знает, как появилась порода собак тибетский мастиф.

Хотя ясно одно — они громадные. Так, самки вырастают до 61–71 см, в то время как самец — 66–76 см, при этом вес собак может достигать 75 кг, в питомниках даже фиксировалась масса в 115 кг.

И чтобы показать вам, насколько они огромны, люди публикуют милые и смешные картинки своих тибетских мастифов.

Тибетский мастиф является одной из древнейших рабочих пород собак, которая была сторожевой собакой в тибетских монастырях, а также помогала кочевникам в Гималайских горах.

В Тибете данных собак в основном используют для защиты овец от волков, леопардов, медведей, крупных куниц и тигров.

Тибетский мастиф обладает густой ровной шерстью, что позволяет содержать его круглый год под открытым небом, даже не строя конуры. По характеру спокойная, сдержанная собака, сочетающая в себе способность жить в семье и безупречно охранять дом.

В отношениях с другими собаками относительно дружелюбна, на агрессию способны ответить адекватно. Одной из главных отличительных особенностей породы является независимость по отношению к хозяину.

Джерело: boredpanda.com