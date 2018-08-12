Чешский фотограф показала, как выглядят жители Нью-Йорка глазами иммигрантки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чешский фотограф Мари Томанова больше года делала портреты жителей Нью-Йорка, пытаясь сложить свое представление о городе, в котором она безвыездно прожила семь лет

Один из устойчивых мифов, составляющих национальную идею США, — то, что эта страна в своей нынешней ипостаси была создана иммигрантами.

Эта идея нашла отражение и в новейшее время: после либерализации иммиграционной политики в 1965 году число иммигрантов первого поколения в США за сорок лет выросло в четыре раза. В XXI веке было разыграно больше 30 миллионов грин-карт, по которым в стране можно беспрепятственно жить и получать разрешение на работу или ведение бизнеса.

По словам фотографа, за 4 года она сделала около 220 портретов.

«Вначале у меня не было четкой идеи проекта: я снимала для изданий, других проектов, фотографировала на открытиях выставок и вечеринках, не до конца понимая, для чего. Примерно год назад я обсуждала с искусствоведом и куратором Томасом Бичделом мои снимки, и он придумал идею и название серии.

Я сделала около 220 портретов. С большинством героев мы были незнакомы; некоторых я встречала на вечеринках или находила через инстаграм. Мы планировали съемку, встречались, общались, и потом я делала фотографии. Мне нравится проводить с героями время перед съемкой — беседовать с ними, спрашивать о мечтах и жизни. Нью-Йорк — место притяжения для интересных и вдохновляющих людей, которые приезжают со всего мира. На открытие выставки пришло больше 250 человек — я чуть не расплакалась, осознав, сколько друзей у меня появилось благодаря фотографии», - рассказала Мари.

Самые интересные работы фотографа вы можете увидеть прямо сейчас.

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Джерело: Bird In Flight