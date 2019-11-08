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    Фото

    Девушка сделала татуировки на глазных яблоках и ослепла (фото)

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    Девушка сделала татуировки на глазных яблоках и ослепла (фото)
    instagram.com/amber__luke

    Блогер из Австралии по имени Эмбер Люк потратила более $26 тыс. на модификацию своей внешности

    Австралийка получила ник Blue Eyes White Dragon (Голубоглазый Белый Дракон) после того, как мастер глубоко ввел ей голубые чернила в глазные яблоки.

    40-минутная процедура потребовала более 3х недель, чтобы восстановить зрение. Девушка рассказала, что именно эта ситуация заставила ее остановиться в экспериментах над своим телом.

    24-летняя Эмбер отметила, что на ее теле более 200 татуировок. Кроме того,  она изменила форму груди, щек, губ и ушей, а также сделала сплит языка (разрез).

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    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke
    instagram.com/amber__luke

    «Я даже не могу описать это чувство. Когда мастер вводил краску, было ощущение, что он взял множество осколков стекла и потер ими мои глаза. И так четыре раза. Это было довольно жестко. К несчастью, мой мастер ввел краску слишком глубоко. Если все сделать правильно, то ничего не будет. Я же потеряла зрение на три недели», - рассказала Люк.

    Джерело: dailymail.co.uk

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