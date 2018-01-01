До и после марафона: Фотограф показал, как выглядят спортсмены после выматывающего забега
- Сьогодні, 08:19
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Розсилка
Пробежать марафон – это как совершить маленький подвиг
Люди посвящают много времени и сил, чтобы подготовиться к забегу. Фотограф Эдди Коэн сделал интересную серию снимков под названием «Боль и Слава», в которой показал фотографии бегунов до и после гонки.
«Мне было интересно запечатлеть одновременно состояние истощения и эйфории», — объясняет Коэн.
Он хотел показать, как отразились эти 26,2 мили на физиологии и психологии человека. Все бегуны по-разному справлялись с эмоциями: некоторые улыбались и кричали от радости, а другие не сдерживались и плакали.
Предлагаем вам взглянуть, что же получилось.
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Джерело: twizz.ru