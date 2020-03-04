Мэром американского города стала собака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паркера выбрали единогласно - теперь он Почетный Мэр города

В городе Джорджтаун, штат Колорадо, США, выбрали нового мэра — и он точно окажется хорошим мальчиком.

В его обязанности входит обниматься с людьми и приносить им печенье. Во время инаугурации зал был забит. Сам пес прибыл на церемонию в галстуке, очках и «с виляючим хвостом».

instagram.com/officialsnowdog

Но почетное мэрство - не единственная работа Паркера. Он также является официальным талисманом горнолыжного курорта Loveland Ski Area, а также работает в качестве терапевтической собаки в лагере для людей с инвалидностью.