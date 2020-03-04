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    Мэром американского города стала собака

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    Мэром американского города стала собака

    Паркера выбрали единогласно - теперь он Почетный Мэр города

    В городе Джорджтаун, штат Колорадо, США, выбрали нового мэра — и он точно окажется хорошим мальчиком.

    В его обязанности входит обниматься с людьми и приносить им печенье. Во время инаугурации зал был забит. Сам пес прибыл на церемонию в галстуке, очках и «с виляючим хвостом».

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    instagram.com/officialsnowdog

    Но почетное мэрство - не единственная работа Паркера. Он также является официальным талисманом горнолыжного курорта Loveland Ski Area, а также работает в качестве терапевтической собаки в лагере для людей с инвалидностью.

    фотография мэр животные
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