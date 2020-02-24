Дочь Ольги Сумской показала лицо своего ребенка



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Антонина Паперная впервые показала лицо своей 2-летней дочери Евы

Антонина Паперная строит отношения с российским актером Владимиром Ягличем. Пара решила не идти к алтарю и в гражданском браке воспитывает дочь Еву.

Перед вторыми родами Антонины Паперной супруги снялись в семейной фотосессии для журнала Hello и впервые рассекретили, как выглядит их первенец.

Для особого фото актеры выбрали довольно будничный наряд. Антонина Паперная предстала перед камерами в белом платье в горошек, дополнив его стильными аксессуарами.

Антонина Паперная

Маленькую Еву звездная мамочка одела в белое платье и заплела хвостики. А вот Владимир Яглыч красовался в белоснежной футболке и джинсовой куртке.

Снимок сделал немалый ажиотаж в сети, ведь дочь Ольги Сумской, хоть и является публичным человеком, не выставляет на показ свою личную жизнь. Поэтому редкие снимки Антонины Паперной с мужем вызвали восторг у ее поклонников.