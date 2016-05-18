Дух захватывает: Опубликованы лучшие снимки конкурса Outdoor Photographer of the Year

В седьмой раз прошёл фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year

Престижный конкурс привлекает работы фотографов, увлечённых фотографированием дикой природы, а также пейзажной, подводной, воздушной и макросъёмкой. Экспертное жюри уже определило победителей во всех категориях. Но главного победителя объявят 17 марта. Ну а пока фотографы с нетерпением ждут оглашения результатов, Scotch публикует лучшие