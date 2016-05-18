Дух захватывает: Опубликованы лучшие снимки конкурса Outdoor Photographer of the Year
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Розсилка
Гунарто Гунаван (Gunarto Gunawan)
В седьмой раз прошёл фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year
Престижный конкурс привлекает работы фотографов, увлечённых фотографированием дикой природы, а также пейзажной, подводной, воздушной и макросъёмкой.
Экспертное жюри уже определило победителей во всех категориях. Но главного победителя объявят 17 марта. Ну а пока фотографы с нетерпением ждут оглашения результатов, Scotch публикует лучшие работы авторов из разных категорий.
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Джерело: cameralabs.org