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    Дух захватывает: Опубликованы лучшие снимки конкурса Outdoor Photographer of the Year

    В седьмой раз прошёл фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year
    Престижный конкурс привлекает работы фотографов, увлечённых фотографированием дикой природы, а также пейзажной, подводной, воздушной и макросъёмкой. Экспертное жюри уже определило победителей во всех категориях. Но главного победителя объявят 17 марта. Ну а пока фотографы с нетерпением ждут оглашения результатов, Scotch публикует лучшие
    • Сьогодні, 08:17
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    Гунарто Гунаван (Gunarto Gunawan)

    В седьмой раз прошёл фотоконкурс Outdoor Photographer of the Year

    Престижный конкурс привлекает работы фотографов, увлечённых фотографированием дикой природы, а также пейзажной, подводной, воздушной и макросъёмкой.

    Экспертное жюри уже определило победителей во всех категориях. Но главного победителя объявят 17 марта. Ну а пока фотографы с нетерпением ждут оглашения результатов, Scotch публикует лучшие работы авторов из разных категорий.

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    Автор фото: Яак Сарв (Jaak Sarv). Место съёмки: Ярвамаа, Эстония.
    Автор фото: Бенс Мате (Bence Máté). Место съёмки: Национальный парк Кишкуншаг, Венгрия.
    Автор фото: Войцех Кручински (Wojciech Kruczyński). Место съёмки: маяк Каллур, Фарерские острова.
    Автор фото: Саймон Бакстер (Simon Baxter). Место съёмки: Северный Йоркшир, Англия.
    Автор фото: Гунарто Гунаван (Gunarto Gunawan). Место съёмки: монастырь Шве Гу, Баган, Мьянма.
    Автор фото: Миколай Новацкий (Mikolaj Nowacki). Место съёмки: Балтийское море (где-то на пути от шведского острова Утклиппан к датскому острову Кристиансё).
    Автор фото: Саид Рашид (Saeed Rashid). Место съёмки: Фьюри-Шоалз, Красное море, Египет.
    Автор фото: Марк Бриджуотер (Mark Bridgwater). Место съёмки: парк Артурс-Пасс, Кентербери, Новая Зеландия.
    Автор фото: Витольд Зиомек (Witold Ziomek). Место съёмки: долина Торсмёрк, Исландия.
    Автор фото: Том Свитман (Tom Sweetman). Место съёмки: Чиангмай, Таиланд.
    Автор фото: Пекка Туури (Pekka Tuuri). Место съёмки: остров Гуадалупе, Мексика.
    Автор фото: Эми Бэйтмен (Amy Bateman). Место съёмки: Камбрия, Англия.
    Автор фото: Лаура Дейли (Laura Daly). Место съёмки: Дантулм, остров Скай, Шотландия.
    Автор фото: Уильям Маллетт (William Mallett). Место съёмки: Сафрон-Уолден, Эссекс, Англия.
    Автор фото: Иосия Лаунштейн (Josiah Launstein). Место съёмки: Сьерра-Невада, рядом с городом Камлупс, Британская Колумбия, Канада.
    Автор фото: Алисия Хейден (Alicia Hayden). Место съёмки: остров Мей, Шотландия.
    Автор фото: Хосе Фрагозу (José Fragozo). Место съёмки: Национальный парк Найроби, Кения.
    Автор фото: Энди Холлиман (Andy Holliman). Место съёмки: аэропорт Кангерлуссуак, Гренландия.

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    Джерело: cameralabs.org

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