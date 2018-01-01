Уникальные снимки, которые помогли изменить законы о детском труде в Штатах

Библиотека конгресса США разместила в открытом доступе работы американского фотографа Льюиса Викеса Хайна, посвященные детскому труду

.На протяжении десяти лет Льюис Викес Хайн ездил по всей территории США, от атлантического до тихоокеанского побережья. Он умудрялся проникать под разными предлогами на заводы и фабрики где использовался детский труд. Хайн снимал малолетних рабочих: шахтеров, ткачей, портовых грузчиков, кочегаров, батраков, уборщиков мусора.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Библиотека конгресса США разместила в открытом доступе работы американского фотографа Льюиса Викеса Хайна, посвященные детскому труду

.На протяжении десяти лет Льюис Викес Хайн ездил по всей территории США, от атлантического до тихоокеанского побережья. Он умудрялся проникать под разными предлогами на заводы и фабрики где использовался детский труд.





Хайн снимал малолетних рабочих: шахтеров, ткачей, портовых грузчиков, кочегаров, батраков, уборщиков мусора.





Знаменитый снимок «Видение», изображающий маленькую девочку, отвернувшуюся от ткацкого станка к фабричному окну, стал символом борьбы против детского труда. Свои фотографии этого периода фотограф лаконично назвал «галереей потерянного поколения». Хайн стал первым фотографом, который начал первую в истории США кампанию против эксплуатации детей на производстве

Из-за этих снимков фотографа хотели убить и он вынужден был притворяться пожарным инспектором. Но его работы стали тем важным фактором, который помог изменить законы о детском труде в Штатах.

Джерело: Культурология