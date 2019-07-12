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    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото

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    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    фото: pushkinska.net

    Сегодня в Одессе стартует десятый Одесский международный кинофестиваль

    До церемонии открытия кинофестиваля и выхода на красную дорожку знаменитостей осталось менее двух часов, а одесситы и гости города уже начали занимать места возле ограждений, что посмотреть своими глазами на звезд в роскошных вечерних нарядах и смокингах.

    По традиции церемония открытия кинофестиваля начнется в 19:00 в Одесском театре оперы и балета. В этом году его посетит звезда мирового кинематографа Катрин Денев, а также Майкл Ли и звезда популярного сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн.

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    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    Два часа до старта Одесского кинофестиваля: первые фото
    pushkinska.net

    Также киноманов ожидают девять дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинопрофессионалов, уникальные open-air киноперформансы на Потемкинской лестнице и еще много киношных активностей.

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