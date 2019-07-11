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    Шоу-биз

    Милли Бобби Браун может сняться в «Вечных» вместе с Анджелиной Джоли

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    Милли Бобби Браун - Милли Бобби Браун может сняться в «Вечных» вместе с Анджелиной Джоли
    Милли Бобби Браун

    Звезда «Очень странных дел» может присоединиться к актёрскому составу фильма «Вечные» студии Marve

    Какую роль планируют отдать Милли Бобби Браун пока не сообщается.

    Сейчас известно, что в фильме снимутся Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Кумэйл Нанджиани. По сообщениям источников, одну из ролей предложили Сальме Хайек.

    Фильм «Вечные» расскажет о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле. Этот процесс запустили могущественные космические боги Целестиалы. Вечные обладают множеством суперспособностей. Они практически бессмертны, наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

    Подробности сюжета не раскрываются, хотя источники говорят, что фильме будет любовная линия между Икарисом и Серси, решившей жить среди людей. Ранее сообщалось, что в «Вечных» появится первый супергерой гей.

    Съёмки могут начаться уже в сентябре этого года, а премьера — в 2020 году. Режиссёром картины станет Хлоя Чжао.

    Третий сезон «Очень странных дел» с участием Браун вышел на Netflix 4 июля. Недавно её можно было увидеть в сиквеле «Годзиллы», а в планах у актрисы главная роль в детективе «Энола Холмс».

    Джерело: Киноафиша

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