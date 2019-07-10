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    Шоу-биз

    Джунгли станут новым домом Даши-путешественницы: в сети появился трейлер фильма «Дора и Затерянный город»

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    Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Дора и Затерянный город&raquo;&nbsp; - Джунгли станут новым домом Даши-путешественницы: в сети появился трейлер фильма «Дора и Затерянный город»
    Кадр из фильма «Дора и Затерянный город» 

    Фильм - киноверсия мультфильма «Даша-путешественница»

    Появился новый трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город». Практически всё детство Дора провела в джунглях, где работали её родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти.

    Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждёт масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации.

    Режиссёром картины выступил Джеймс Бобин, а сценарий написал Ник Столлер.

    Роль Доры играет Изабела Монер. Также в фильме снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон и Мадлэн Медден. Кроме того, Дэнни Трехо озвучил обезьянку Башмачка.

    Джерело: Киноафиша

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