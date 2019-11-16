Олег Винник представит новую песню в столичном Дворце спорта
Главный украинский поп-артист готовит громкую премьеру
Олег Винник рассекретил название новой концертной программы
Ровно 10 дней отделяет поклонников Олега Винника от мегаконцерта, который состоится в киевском Дворце спорта 21 ноября и станет завершающим аккордом в масштабном туре «Роксолана». Специально для этого события артист и его команда готовят грандиозное высокотехнологичное шоу мирового уровня, детали которого пока держатся в секрете. Однако, певец продолжает интриговать и постепенно раскрывает новые подробности предстоящего перфоманса.
В рамках концерта Олег Винник исполнит для своих гостей танцевальные суперхиты, душевные баллады, а также порадует горячими новинками. Кульминационным моментом вечера станет презентация авторской композиции «Безумная любовь».
Песня станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.