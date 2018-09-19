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    Это нужно видеть: кондитер создает миниатюрные миры из десертов (фото)

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    Это нужно видеть: кондитер создает миниатюрные миры из десертов (фото)

    Невероятно красиво

    Маттео Стукки - итальянский профессиональный кондитер, который воссоздает жизненные ситуации в выпечке. Используя крошечные модели людей, грузовиков, катеров и других, помещенных в выпечку в натуральную величину, он создает фантастический мир, придавая классическим десертам новую перспективу.

    Stucchi считает, что искусство подачи блюда так же важно, как и его аромат. Он был шеф-кондитером в течение 25 лет, и сейчас продолжает создавать воображаемые ситуации в своих десертах, делая каждый его кусочек уникальным и интересным.

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    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver)

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    искусство еда
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