Это нужно видеть: кондитер создает миниатюрные миры из десертов (фото)
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Розсилка
Невероятно красиво
Маттео Стукки - итальянский профессиональный кондитер, который воссоздает жизненные ситуации в выпечке. Используя крошечные модели людей, грузовиков, катеров и других, помещенных в выпечку в натуральную величину, он создает фантастический мир, придавая классическим десертам новую перспективу.
Stucchi считает, что искусство подачи блюда так же важно, как и его аромат. Он был шеф-кондитером в течение 25 лет, и сейчас продолжает создавать воображаемые ситуации в своих десертах, делая каждый его кусочек уникальным и интересным.
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