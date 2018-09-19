Это нужно видеть: кондитер создает миниатюрные миры из десертов (фото)



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Невероятно красиво

Маттео Стукки - итальянский профессиональный кондитер, который воссоздает жизненные ситуации в выпечке. Используя крошечные модели людей, грузовиков, катеров и других, помещенных в выпечку в натуральную величину, он создает фантастический мир, придавая классическим десертам новую перспективу.

Stucchi считает, что искусство подачи блюда так же важно, как и его аромат. Он был шеф-кондитером в течение 25 лет, и сейчас продолжает создавать воображаемые ситуации в своих десертах, делая каждый его кусочек уникальным и интересным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 14 Май 2018 в 11:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 7 Май 2018 в 11:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 21 Май 2018 в 11:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 4 Июн 2018 в 11:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 18 Июн 2018 в 11:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 25 Июн 2018 в 11:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 2 Июл 2018 в 11:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 9 Июл 2018 в 11:56 PDT

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